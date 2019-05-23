Нацполиция в сотрудничестве с ЕС, США и Канадой разработала проект стратегии развития до 2023 года

КИЕВ. 23 мая. УНН. Национальной полицией Украины в сотрудничестве с представителями западных партнеров разработан проект стратегии развития органа на период до 2023 года. Об этом сказал во время конференции в Киеве глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"С целью обеспечения системного подхода и развития органов полиции нами в сотрудничестве с консультативной миссией ЕС, посольством США проект поддержки подготовки полицейских Канады, разработан проект стратегии развития Национальной полиции Украины на период до 2023 года", - сказал Князев.

По его словам, этот проект сейчас проходит соответствующие процедуры вне плоскости Нацполиции.

"Проектом стратегии определены ... приоритетные направления: публичная безопасность, противодействие преступности, соблюдения и обеспечения защиты прав человека и основных свобод, качество и доступность полицейских услуг, эффективное управление, прозрачность и подотчетность, развитие и защита кадрового потенциала", - отметил руководитель Нацполиции.

Князев отметил, что уже началась реализация ряда проектов, которые нашли свое отражение в тексте стратегии, который сегодня уже прошел общественное обсуждение.

"Сейчас продолжаются определенные законодательством процедуры. В последнюю очередь мы хотим утвердить ее в Кабинете министров Украины", - добавил Князев.

Как сообщал УНН, Нацполиция Украины будет сотрудничать с полицией Чехии.