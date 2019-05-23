Трехсторонние газовые переговоры могут состояться уже в июне - Коболев

КИЕВ. 23 мая. УНН. Трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием Украины, РФ и ЕС могут состояться уже в июне. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Я думаю, стоит сохранить трехсторонний формат (переговоров - ред.), когда Европейская комиссия является частью этого процесса. Я думаю, что после этого разговора, а я надеюсь, он будет очень скоро, мы сможем назвать дату. Мои ожидания - первая половина июня, думаю, это вполне реалистично. Возможно, вторая", - отметил Коболев.

Напомним, заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Шефчович планирует осуществить визит в Москву 13 июня для обсуждения с министром энергетики РФ Александром Новаком вопрос транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года и проведения новой трехсторонней министерской встречи по газу.

Как сообщал УНН, Россия отказалась проводить трехсторонние газовые переговоры в мае.