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Минюст направит в АП письмо с разъяснениями закона о люстрации

Минюст направит в АП письмо с разъяснениями закона о люстрации

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации Президента. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применении в отношении должности главы Администрации Президента", - написал Петухов.

По его словам, "субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен освободить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр".

В случае невыполнения требований Закона "Об очистке власти" окончательное решение должен принимать суд и мы не исключаем такого варианта, отметил заместитель министра юстиции.

"Для проверки правильности выполнения Закона запрашиваем информацию в отношении новых руководителей Администрации Президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", - добавил Петухов.

Ранее заместитель министра юстиции Сергей Петухов объяснил, почему Андрей Богдан не может возглавлять Администрацию Президента.

Напомним, одна из авторов закона о люстрации Татьяна Козаченко указала, что должность главы Администрации Президента подпадает под действие этого закона, и этот момент не является спорным.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.

Источник: УНН
Теги: Украина, АП, Минюст
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