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Выборы в ВР: в ОПОРЕ рассказали, когда можно будет изменить избирательный адрес

Выборы в ВР: в ОПОРЕ рассказали, когда можно будет изменить избирательный адрес

КИЕВ. 23 мая. УНН. Временное изменение избирательного адреса можно будет сделать, начиная уже с завтрашнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети "ОПОРА" в комментарии корреспонденту УНН.

"С завтрашнего дня уже можно будет обращаться, с начала избирательного процесса. Правда, не факт, что в ГРИ (Государственный реестр избирателей - ред.) будут к этому готовы, но обращаться уже нельзя", - отметили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что для этого избирателю необходимо подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать, в орган ведения Государственного реестра избирателей.

Напомним, начиная с завтрашнего дня, с 24 мая, в Украине начинается избирательная кампания.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, голосование
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