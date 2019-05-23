Еще один иск о незаконности роспуска Рады поступил в Верховный Суд

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к Президенту Украины о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Как сообщили в пресс-службе, заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года.

Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19.

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях.

"Таким образом, в Верховном суде находится два исковых заявления с аналогичными требованиями. Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шаги в указанных делах", - говорится в сообщении.

Ранее в Верховный Суд уже поступила исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Это дело было зарегистрировано под номером 9901/275/19.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.