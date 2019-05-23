В США предлагают увеличить и расширить помощь Украине в оборонном бюджете на 2020 год

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сенат США предлагает увеличить до 300 млн долл. и существенно расширить помощь на вопросы безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, передает УНН.

"Сенат США предлагает увеличить до 300 млн. долл. и существенно расширить помощь на политику безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год", - говорится в сообщении.

По данным посольства, Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн. долл. для предоставления помощи на политику безопасности Украине, что на 50 млн долл. превышает ассигнования текущего года.

Из указанной суммы 100 млн долл. должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений, говорится в сообщении.

"Согласно документу, предлагается расширить направление помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Закон о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США", - говорится в сообщении.

В посольстве также выразили благодарность Комитету по вооруженным силам Сената "за важное решение, направленное на усиление безопасности и обороны помощи США Украинскому государству в борьбе с российской агрессией, что продолжается".

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.