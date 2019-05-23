Оборонный бюджет США 2020: Сенат предлагает направить Украине 100 млн долл. на летальную оружие

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сенат США предлагает увеличить до 300 млн долл. и существенно расширить помощь на политику безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Из указанной суммы 100 млн. долл. должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

"С указанной суммы (300 млн долл. - ред.) 100 млн долл. должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.

Согласно документу, предлагается расширить направление помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет, отметили в посольстве.

В пресс-службе отметили, что закон о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США.

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.