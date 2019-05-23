Военные действия на Донбассе угрожают экологической катастрофой всей Европе - Ельченко

КИЕВ. 23 мая. УНН. Военные действия на Донбассе угрожают беспрецедентной экологической катастрофой не только в Украине, но и всей Европе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытых дебатах в Совбезе ООН "Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте", передает УНН со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

"Военные действия (на Донбассе - ред.) угрожают беспрецедентной экологической катастрофой не только в Украине, но и для всей Европы", - заявил Ельченко.

По его словам, на территории Донбасса постоянно возникает риск загрязнения подземных вод из-за неправильного закрытия и последующего затопления угольных шахт, что свидетельствует о необходимости принятия необходимых мер для предотвращения экологической катастрофы.

"Здесь решение российских оккупационных властей прекратить прокачку подземных вод на шахте "ЮнКом", которая использовалась в советские времена для проведения ядерных испытаний, грозит подземным водам, рекам и, наконец, Азовскому морю радиоактивным загрязнением", - отмечает Ельченко.

Кроме того, Донецкая фильтрационная станция - объект, содержащий огромные запасы хлора, остается под постоянным обстрелом российских оккупационных сил. Авария на этой станции может иметь масштабы, аналогичные Чернобыльской катастрофе, отметил постпред Украины.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился в Совет Безопасности ООН во время открытых дебатов по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте.

Постпред Украины отметил, что на Донбассе количество погибших среди гражданских лиц, по данным OHCHR, сейчас составляет более 3300 человек.