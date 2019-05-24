Глава АП: мы можем добиться победы на Донбассе мирным путем, не ценой жизней

КИЕВ. 24 мая. УНН. Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что государство может победить в войне на Донбассе “мирным путем”. Об этом пишет УНН со ссылкой на слова чиновника, сказанные в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

Андрей Богдан сказал, что: “Я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем, и возможно, это трудный путь, но именно им надо идти”.

В АП склоняются к мнению, что: “Конечно мы идем к победе, но не ценой жизней наших военных. Конечно, есть необходимые потери, но когда статистика в телевизоре (объявляют количество погибших) — это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил и общался — это совсем другое”.

Стоит напомнить, что Администрация президента считает шуткой петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского, которую зарегистрировали на сайте президента.