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У Зеленского заявили, что Медведчук не будет представлять Украину в переговорах с Россией

У Зеленского заявили, что Медведчук не будет представлять Украину в переговорах с Россией

Андрей Богдан

КИЕВ. 24 мая. УНН. Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан не считает пророссийского политика Виктора Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его из своей - это их выбор", - заявил Богдан.

Он также уточнил, что Президент Украины Владимир Зеленский и он сам лично не знакомы с Медведчуком.

"Нет Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И до сих пор", - заверил глава АП.

Напомним, Зеленский разъяснил идею референдума о переговорах с Россией.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, Россия, Украина, Администрация президента, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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