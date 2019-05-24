Епифаний и Филарет не общались в последнее время

КИЕВ. 24 мая. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний перед началом Синода сообщил, что не общался с Филаретом, передает корреспондент УНН.

Речь идет о встрече священнослужителей во время инаугурации Президента Украины.

"Около мы не сидели на инаугурации, нас рассадили по разные стороны. Это не от нас зависело, а от протокола. Мы поздоровались. Вопросов у него не было, а у меня к нему не было", - рассказал митрополит Епифаний.

Напомним, 24 мая Епифаний собрал заседание Синода ПЦУ. Вопросы, вынесении на повестку дня не объявлялись. Однако по предварительной информации, вероятно, речь пойдет о единстве церкви.

Как сообщал УНН, Святейший патриарх Филарет поднял вопрос существования Киевского патриархата Украинской православной Церкви.