Еще один экс-чиновник просит Зеленского вернуть ему гражданство

КИЕВ. 24 мая. УНН. Бывший народный депутат Андрей Артеменко заявил, что он, "воодушевленный призывом к 65 млн украинцев", обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом экс-нардеп написал на странице в Facebook, передает УНН.

"Вдохновленный призывом Президента Зеленского к 65 млн украинцев возвращаться на Родину, не мог остаться равнодушным. До встречи на Родине, Господин Президент", - написал Артеменко.

К своему сообщению он приложил обращение, в котором призывает Президента:

- отменить Указ Президента Украины №119/2017 от 29 апреля 2017 года в части прекращения гражданства Украины Артеменко;

- восстановить его в гражданстве;

- Поручить Государственной миграционной службе Украины, соответствующим дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Украины оформить и выдать Артеменко паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Отметим, 5 мая в соответствии с указом Президента Петра Порошенко народный депутат Андрей Артеменко потерял гражданство Украины.

Артеменко попытался обжаловать лишение его украинского гражданства в Высшем административном суде Украины, но ВАСУ отказал защите в приостановлении указа Президента.

Напомним, ранее на имя Президента Украины Владимира Зеленского было подано обращение о возврате экс-главе Одесской ОГА Саакашвили украинского гражданства.

Как сообщал УНН, в своей речи в день инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, кто готов помогать Украине, гражданство.