Госкомтелерадио обезопасило объекты НОТУ от охраны причастных к РФ частными фирмами

КИЕВ. 24 мая. УНН. Объекты ПАО "НОТУ" будут охраняться исключительно органами полиции, так как по результатам проведенных общественным вещателем тендерных процедур на закупку услуг охраны объектов недвижимости ОАО "НОТУ" в Киеве и в региональных филиалах, тендеры выигрывают частные охранные структуры, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"Правительство своим постановлением принял внесение изменений в перечень объектов государственной и других форм собственности, охрана недвижимого имущества которых осуществляется органами полиции охраны на договорной основе ... Так, по результатам проведенных общественным вещателем тендерных процедур на закупку услуг охраны объектов недвижимости ПАО "НОТУ" в г. Киеве и в региональных филиалах, тендеры выигрывают частные охранные структуры, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, с целью устранения юридических коллизий, руководствуясь вопросам обеспечения безопасности объектов информационной сферы от террористической и диверсионной уязвимости, а также обеспечение информационной безопасности государства, возникла необходимость во внесении изменений в это постановление. Проект постановления подготовлен Госкомтелерадио.

Напомним, Наблюдательный Совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) пока не освободил от должности председателя правления Общественного вещателя Зураба Аласания.



