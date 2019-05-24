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Нардепы сегодня планируют внести в КСУ представление по роспуску Рады

Нардепы сегодня планируют внести в КСУ представление по роспуску Рады

КИЕВ. 24 мая. УНН. Представители "Народного фронта" анонсировали на 24 мая внесение в Конституционный суд Украины представления относительно конституционности роспуска парламента, указ о чем подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом УНН сообщили в пресс-службе политсилы.

"Сегодня, 24 мая, народные депутаты фракции "Народный фронт" внесут в Конституционный суд представление о соответствии Основному Закону Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", - указали в партии.

Как сообщал УНН, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Вступил в силу указ о роспуске Рады 23 мая.

Источник: УНН
Теги: ВР, Народный фронт, КСУ
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