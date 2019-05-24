Меркель провела телефонный разговор с Зеленским

КИЕВ. 24 мая. УНН. Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, опубликованном на сайте немецкого правительства, передаёт УНН.

Так, по словам Зайберта, Канцлер поздравила президента Зеленского со вступлением в должность 20 мая 2019 года. Основными темами обсуждения стали двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также события в Украине, включая ситуацию на Востоке страны.

Собеседники подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений и высказали заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате. Они согласились поддерживать тесный рабочий контакт.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе состоялся разговор об Украине Путина, Меркель и Макрона.