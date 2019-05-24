Роспуск Рады обойдется в сотни миллионов долларов - эксперт

КИЕВ. 24 мая. УНН. Роспуск Верховной Рады обойдется налогоплательщикам в 300-400 млн долларов. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Национального банка Тимофей Милованов, сообщает УНН.

"По поводу роспуска парламента - так, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь занимать придется под другие проценты", - считает Милованов.

На своей странице в Facebook он также проанализировал общую ситуацию экономики.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство, и программа МВФ нам критически важны.

Не будет этого - взлетит гривна, уволят людей, будет закрываться бизнес", - написал Милованов.

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Он дал прогноз ситуации, которая может сложиться при неблагоприятном сценарии сотрудничества с МВФ.

"Люди будут недовольны. Для того, чтобы успокоить людей, придется совершать посадку старой власти. Это понравится обществу. Но посадки не изменят экономику. Инвестиций, новых технологий, и рабочих мест больше не станет. Через некоторое время, люди направят свою злость против новых Президента, Правительства и Рады. Будет хаос. Это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два", - считает эксперт.

Милованов отметил, что возможности быстро запустить экономику нет. И пока важно удержать макроэкономическую стабильность, чтобы уменьшить вероятность такого сценария.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ о роспуске парламента и назначил проведение внеочередных выборов на 21 июля.