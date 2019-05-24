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Из заключения в ОРДЛО передали еще 60 украинцев

Из заключения в ОРДЛО передали еще 60 украинцев

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня в Счастье Луганской области представителями оккупационной администрации были переданы 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории, еще 60 заключенных планируют забрать в апреле. Об этом сообщила в среду Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Вновь я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

Это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области", - сообщила Уполномоченный.

По ее словам, с декабря 2018 года по май 2019 года было перемещено 255 осужденных.

"Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены. В течение 2014 - 2019 лет переведено 454 осужденных", - сообщила Денисова.

Источник: УНН
Теги: Людмила Денисова, ОРДЛО
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