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Волкер отчитался перед Белым домом о поездке на инаугурацию Зеленского

Волкер отчитался перед Белым домом о поездке на инаугурацию Зеленского

КИЕВ. 24 мая. УНН. Делегация США, которая 20 мая присутствовала на инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского, поинформировала Белый дом о впечатлениях о поездке в Украину. Об этом у себя в Twitter сообщил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передаёт УНН.

"Министр энергетики Рик Перри, и посол США в ЕС Гордон Сондланд, и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию Президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов США и Украины", - написал Волкер.

Он также поблагодарил своих спутников за отличную поездку.

Напомним, делегации США понравилась речь Зеленского.

Как сообщал УНН, делегация США передала послание от президента Трампа для Зеленского.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом, Президент, Курт Волкер, Владимир Зеленский, инаугурация
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