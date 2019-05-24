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"Суд" в Крыму оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

"Суд" в Крыму оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 24 мая. УНН. Подконтрольный России Верховный суд в оккупированном Крыму отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта "Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Так, в "Верховном суде" Крыма рассматривалась апелляционная жалоба стороны защиты на продление меры пресечения Серверу Мустафаеву. Суд оставил решение первой инстанции в силе, а именно касательно продлении меры пресечения до 9 июня 2019 года.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" продлил арест фигурантам "Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир" Серверу Зекерьеву, Мемету Белялову, Эрнесту Аметову, Сулейману Асанову, Сейрану Салиеву, Эдему Смаилову, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову до 9 июня.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым
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