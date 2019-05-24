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Денисова обратилась к Москальковой из-за объявления голодовки Клыхом

Денисова обратилась к Москальковой из-за объявления голодовки Клыхом

Людмила Денисова

КИЕВ. 24 мая. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, чтобы она срочно проверила информацию об объявлении голодовки Станиславом Клыхом, а также приняла меры по обеспечению надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поэтому я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, чтобы она срочно проверила информацию об объявлении голодовки Станиславом, а также приняла меры по обеспечению надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи", - написала Денисова.

Она добавила, что также обратились к украинскому консула в Екатеринбурге, который связался с руководителем пенитенциарного учреждения "ФКУ Т УФСИН России по Челябинской области". Руководитель тюрьмы не подтвердил информацию о голодовке. В свою очередь консул собирается посетить Станислава Клих в июне.

Напомним, политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку.

Источник: УНН
Теги: голодовка, политзаключенные, Людмила Денисова, Станислав Клых
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