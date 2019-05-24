Нардепы передали в КСУ представление о роспуске Рады
КИЕВ. 24 мая. УНН. Представители "Народного фронта" передали в Конституционный суд Украины представление о конституционности роспуска парламента, указ о котором подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Группа народных депутатов в количестве 62 человек с соответствующим представлением обратилась в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа Президента о роспуске Верховной Рады", - заявил журналистам нардеп от фракции "Народный фронт" Андрей Титарук.
Как сообщал УНН, 21 мая было обнародовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.
Напомним, указ о роспуске Рады 23 мая вступил в силу.