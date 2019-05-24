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Портнов подал в ГБР третье заявление о преступлениях Порошенко

Портнов подал в ГБР третье заявление о преступлениях Порошенко

КИЕВ. 24 мая. УНН. Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, подал третье заявление в Государственное бюро расследований по отмыванию средств и неуплате налогов со стороны пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Портнова.

"Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко", - рассказал Портнов.

Напомним, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что завтра утром подаст заявление в ГБР по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузницы на Рыбацком".

Вчера, 23 мая, он передал обещанное заявление в ГБР.

Источник: УНН
Теги: Портнов, ГБР, Петр Порошенко, отмывание денег
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