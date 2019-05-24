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Украинских миротворцев отправили в Республику Конго

Украинских миротворцев отправили в Республику Конго

КИЕВ. 24 мая. УНН. Во Львовской области очередную ротацию украинских миротворцев торжественно отправили в Демократическую Республику Конго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

"23 мая, на базе одного из военных формирований воздушного командования "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины состоялись торжественные проводы десятой ротации личного состава 18 отдельного вертолетного отряда, который выполняет задачи в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все военнослужащие этой ротации под командованием летчика первого класса полковника Ивана Шоломия являются участниками боевых действий на востоке Украины.

В Республике Конго военнослужащие будут выполнять задания по назначению в течение по меньшей мере шести месяцев: украинские экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 будут вести воздушную разведку, будут патрулировать определенные территории, обеспечивать воздушную поддержку действий наземных подразделений войск Миссии ООН и тому подобное.

Как сообщал УНН, украинские миротворцы сыграли ключевую роль в решении многих конфликтов в мире - от Балкан до Либерии.

Источник: УНН
Теги: Украина, миротворцы, военнослужащий
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