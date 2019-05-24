У депутатов еще есть шанс сделать лекарства для украинцев доступными – автор "аптечного" закона

КИЕВ. 24 мая. УНН. В ВР зарегистрирован и ожидает своего принятия так называемый аптечный законопроект №8591-д. Документ был поддержан профильным комитетом, а потому до конца каденции действующие депутаты еще имеют шанс сдержать свои обещания и принять закон, который улучшит доступность лекарств для украинцев. Об этом в комментарии УНН рассказала инициатор законопроекта Ирина Сисоенко.

"У народных депутатов, которые не хотят разочаровать общество, еще есть шанс выполнить свои обещания. И то, что задекларировано в коалиционном соглашении, - это, в том числе, вопросы доступности и качества лекарственных средств.

Поэтому этот законопроект (8591-д) как раз мог бы быть тем, который бы дал возможность в дальнейшем для украинцев покупать лекарства, по меньшим ценам, чем они есть сейчас. Также мы бы этим законом не только декларировали намерение идти в Европу, а действительно имплементировали бы европейское законодательство и строили европейские стандарты качества жизни в Украине", - сказала она.

По словам Сисоенко, чтобы законопроект попал в парламент предстоит еще одно заседание профильного Комитета ВРУ, которое саботируется отдельными его членами.

Как писал УНН, законность происхождения "аптечного законопроекта" через Комитет ВРУ по вопросам здравоохранения подтвердил регламентный комитет.

Также напомним, что документ № 8591-д предусматривает ограничение влияния сетевого аптечного бизнеса на фармрынок с целью снижения цен на лекарства и обеспечения прозрачной конкуренции.

В поддержку указанного законопроекта выступили представители малого и среднего аптечного бизнеса. Владельцы же сетевых аптек категорически против его принятия.