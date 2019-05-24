Состоялась встреча Зеленского с украинским представительством в ТКГ и руководством СБУ

КИЕВ. 24 мая. УНН. Представители украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске, вместе с руководством Службы безопасности Украины и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников проинформировали Президента Украины Владимира Зеленского о работе гуманитарной группы и передали Президенту фамилии и списки заложников и пропавших без вести в Донбассе. Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"Состоялась встреча представителей украинских гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным Президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников. Проинформировали о работе гуманитарной группы, детали переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другую проблематику", - написала Геращенко.

По ее мнению, если эта информация и "институциональная память" поможет освободить украинских граждан, то "это будет важно".

"Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп", - добавила она.

Как сообщал УНН, ранее Геращенко заявила, что готова поделиться и передать новой власти всю информацию, касающуюся проведенной работы над освобождением украинских политзаключенных, военнопленных и заложников.



