Посол США обсудил со Вселенским патриархом поддержку украинской церкви

КИЕВ. 24 мая. УНН. Посол США в Греции Джеффри Пайетт в пятницу встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Афинах и обсудил роль Вселенского Патриарха относительно украинской автокефальной церкви. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Как всегда, благодарен Его Святейшеству Вселенскому Патриарху и выражаю решительную поддержку США его усилиям по свободе вероисповедания, украинской автокефалии и относительно нового архиепископа в США Элпидофора", - написал Пайетт.

По информации греческих СМИ, он так же обсудил с Варфоломеем будущий визит последнего в США.

Как сообщал УНН, сегодня в Софии Киевской состоялся священный Синод, во время которого митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и святейший патриарх Филарет во время заседания Священного Синода не пришли к согласию по управлению Поместной православной церкви Украины.

