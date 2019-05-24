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Украинскую делегацию в ПАСЕ ждет битва - Арьев

Украинскую делегацию в ПАСЕ ждет битва - Арьев

КИЕВ. 24 мая. УНН. Украинская делегация в ПАСЕ не сдастся. Даже если нас будет крайне мало. Об этом заявил глава украинского постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Facebook, комментируя заявление Президент ПАСЕ касательно возможности возвращения России в Ассамблею, передает УНН.

"Президент ПАСЕ призвала на июньской сессии проголосовать за изменения в регламент ПАСЕ, которые позволят вернуться российской делегации. Министр по европейским делам Франции, которая начала председательствовать в Совете Европы, считает, что надо выходить из "кризиса в организации", но не иметь при этом "победителей или побежденных". Большинство выступающих на Постоянном комитете в Париже сегодня были критичны к планам возвращения РФ, но... еще больше просто молчали. просто мол-ча-ли. Выступление дня принадлежит шотландскому Лорду Фоуксу, который спросил, была бы ли такая же реакция в Совете Европы, если бы оккупировали часть Финляндии, Норвегии или Франции", - написал Арьев.

Он отметил, что украинскую делегацию в ПАСЕ ждет битва (3 и 24-25 июня).

"У нас битвы впереди, 3, 24 и 25 июня. Но теперь, очевидно, без поддержки главного, кто отвечает за внешнюю политику", - отметил глава украинской постоянной делегации.

"Но мы, в украинской делегации в ПАСЕ, не сдадимся. Даже если нас будет крайне мало", - резюмировал Арьев.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что РФ не может быть членом Совета Европы из-за агрессии.

Как сообщал УНН, председатель украинской постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что после решения министров иностранных дел в Хельсинки риск возвращения России к Парламентской ассамблеи Совета Европы является очень большим.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПАСЕ, Украина, Владимир Арьев
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