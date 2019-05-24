Среди обвинительных актов направленных в суд прокуратурой 75% принадлежат военным прокурорам

КИЕВ. 24 мая. УНН. За пять лет работы военные прокуроры Украины направили в суд 15 420 обвинительных актов, а это 75% всех обвинительных актов, направленных в суд прокурорами Украины. Об этом говорится в отчете Главной военной прокуратуры, сообщает УНН.

Общее количество военных прокуроров Украины составляет 683 человека, или 6,05% от общего количества штатных единиц органов прокуратуры (11287).

"При этом, за указанный период военные прокуроры Украины направили в суд 15 420 обвинительных актов, а это 75% всех обвинительных актов, направленных в суд прокурорами Украины", - сообщили в военной прокуратуре.

Каждый военный прокурор (без центрального аппарата, то есть 528 прокуроров) за это время возместил государству по 366 тыс грн. В целом эта сумма составила 193 млн грн.

Также в отчете сообщается, что ежедневно, в течение 1188 рабочих дней, военные прокуроры (все 683) задерживали по 2-3 человека, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали по 120 человек и направляли в суд по 17 обвинительных актов.

"Сумма, задокументированных военными прокурорами за последние три года взяток составила 50 млн грн. По этим фактам в суд направлено 1053 обвинительных актах ", - говорится в отчете.

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