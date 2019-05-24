Зеркаль: не стоит искать "зраду" в решениях Международного трибунала по морякам

КИЕВ. 24 мая. УНН. Любое решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков поможет освободить украинских военнопленных. Об этом в Facebook сообщила заместитель Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

"Символично, что ровно через шесть месяцев после захвата Россией украинских военных кораблей, Международный трибунал по морскому праву объявит свое решение о временных мерах по делу об иммунитетах наших кораблей и моряков", - написала Зеркаль.

Она напомнила, что решение Трибунала о мерах, которые должна принять Россия, будет известно завтра в 12:00 по Гамбургу.

"Надо понимать, формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель. Поэтому не стоит паниковать по этому поводу и сразу искать "зраду". Гадать заранее, какими именно будут формулировки и взвешивать шансы - дело бесполезное", - написала заместитель министра.

Она отметила, что иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права, а формулировки, которые использует Суд в своем решении, зависят от целого ряда правовых вопросов.

"Две недели назад мы представили в Гамбурге тщательно обоснованную и исчерпывающую позицию по всем вопросам. Подчеркиваю, что любые меры, определенные Трибуналом, помогут освободить наших моряков", - написала Зеркаль.

Дипломат одновременно подчеркнула, что чем четче будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала.

"Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков", - добавила она.

По словам заместителя министра, о следующих шагах МИД она расскажет завтра сразу после объявления приказа Трибунала.

Напомним, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.