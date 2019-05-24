Климкин вспомнил, как Лавров наливал коллегам водку на переговорах в Минске

КИЕВ. 24 мая. УНН. В начале переговоров в феврале 2015 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предлагал своим немецкому, французскому и украинскому коллеге выпить водки марки "Беловежская". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Когда все начиналось, Лавров меня и моих немецкого и французского коллег повел в отдельную комнату, заказал бутылку - по-моему, это было что-то вроде "Беловежская" (марка водки - ред.) и сказал: давайте начнем переговоры с того, что выпьем. На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр, и спрашивает: "Можно пить?" Немецкий министр, Франк Вальтер Штанмаер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: "Можно это пить?" Я ему киваю. Но Лавров всем своим видом показывал, что он не главный. Ну, мы начали его прессовать сразу втроем - идите к Путину", - отметил Климкин.

По его словам, эти переговоры с РФ в Минске 2015 года, которые продолжались в течение 18 с половиной часов, являются одним из самых ярких воспоминаний за все время его пребывания на посту министра иностранных дел.

При этом он добавил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд привел мало воспоминаний об этих переговорах в своей книге.

Как сообщал УНН, Кремль считает идею о референдуме об отношениях с Россией внутренним делом Украины. Москва ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева, но пока не видит их.