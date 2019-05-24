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Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии

Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии

Игорь Мосийчук

КИЕВ. 24 мая. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко", - заявил Мосийчук.

Он отметил, что это было "нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять".

"Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - пояснил нардеп свой выход.

Он также сказал, что сейчас Украина, "как никогда, нуждается в тех, кто готов бороться за ее будущее".

"Как же это буду делать я, во многом зависит от состояния моего здоровья. В любом случае не оставлю общественной и журналистской деятельности, и надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение - сообщу общественность и СМИ", - отметил нардеп.

Напомним, ранее во время внеочередного заседания Верховной Рады было объявлено о выходе из парламентской фракции БПП 4-х нардепов: Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафа Найем.

Источник: УНН
Теги: Радикальная партия, Игорь Мосийчук, нардепы
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