Гройсман рассказал, как будет называться его политсила

КИЕВ. 24 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен оставаться в политике, будет участвовать в выборах в парламент, а его политсила будет называться "Украинская стратегия". Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Я решил не просто оставаться в политике, а служить государству и добавить реактивной силы развития. Я буду идти в парламент, и хочу создать свою политическую силу, сформировать команду людей с опытом... Политическая сила будет называться "Украинская стратегия", - заявил Гройсман.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский своими Указами распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

Партия и блоки уже начали активную подготовку к участию в выборах. В частности, партия "Солидарность" получила название "Европейская Солидарность ". Также об участии в выборах заявил пение Святослав Вакарчук , который поведет на выборы партию "Голос".