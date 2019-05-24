Прешо слушания между Украиной и РФ о нарушениях прав на Азове и Черном море пройдут 10-14 июня

КИЕВ. 24 мая. УНН. Первые слушания по спору Украины с Российской Федерацией о нарушении ее прав в Черном, Азовском морях и Керченском проливе состоятся в Гааге 10-14 июня, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Постоянного Третейского суда (ПТС) в Гааге (Нидерланды).

Постоянный третейский суд в Гааге с 10 по 14 июня проведет первые слушания по спору Украины с РФ о нарушении Москвой международного морского права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе для определения подсудности.

Слушания состоятся во Дворце мира в Гааге. Во время них будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые РФ в споре о правах прибрежных государств на Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Это — первый этап рассмотрения жалобы Киева, во время которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли ПТС юрисдикцию рассматривать дело по существу. Если суд признает свою юрисдикцию, вторым этапом будет рассмотрение дела по существу.

Напоминаем, озвучено требования Украины на слушаниях международного трибунала по морскому праву.