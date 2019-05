Ульяна Супрун подтвердила информацию, что политзаключенный Клых объявил голодовку

КИЕВ. 25 мая. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подтвердила, что украинский политзаключенный Станислав Клых, который незаконно удерживается на территории Челябинской области РФ, объявил голодовку, пишет УНН со ссылкой на Twitter главы Минздрава.

В своей заметке она отметила, что: “Украинский политзаключенный Станислав Клых, который незаконно удерживается Россией уже пятый год, объявил голодовку. Об этом он сообщил своей матери в телефонном разговоре: “Уже невозможно терпеть холод в камере, плохую еду, а главное — забвение”.

Ранее, об этом на своей странице в Facebook написала российская правозащитница Татьяна Щур.

“Сегодня (23 мая — ред.) позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвения! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием”, — написала правозащитница. Она добавила, что голодание Стаса — это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту.

Ukrainian political prisoner Stanislav Klykh, who has been illegally detained by Russia for five years, started a hunger strike. He told his mother during a phone call. “It’s impossible to endure the cold in the cell, bad food, and most importantly — oblivion”. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/yP3VpdNkG8