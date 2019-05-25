Сегодня объявят решение международного трибунала по морякам

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня в немецком Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"25 мая 2019 года в 13:00 по киевскому времени состоится заседание Международного трибунала по морскому праву, во время которого президент Международного трибунала зачитает приказ суда по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей", - сообщили в МИД.

Отмечается, что во время оглашения решения украинскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украине в этом деле Елена Зеркаль.

Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.