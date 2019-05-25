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Генпрокурор заявил о 2,8 тыс. приговоров коррупционерам

Генпрокурор заявил о 2,8 тыс. приговоров коррупционерам

Юрий Луценко

КИЕВ. 25 мая. УНН. В течение трех лет в Украине правоохранители вынесли 2 тыс. 876 приговоров коррупционерам. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в видеоблоге, передает УНН.

"За эти три года мы имеем 2 тыс. 876 приговоров коррупционерам, которых закон позволяет арестовывать и осуждать Генеральной прокуратуре. Также, мы имеем 125 млрд грн, которые мы вернули от коррупционеров в бюджет", - сказал он.

Луценко добавил, что за три года Генпрокуратурой было "перекрыто" ряд источников распространения коррупции.

"Первое - после Майдана была закрыта колоссальная дыра, через которую выливались миллиарды из государственного бюджета - государственные закупки. Теперь они стали автоматизированными, компьютерными и называются ProZorro", - отметил Генпрокурор.

Еще одна огромная дыра, по его словам, - "Нафтогаз Украины". "За эти годы было сделано очень много, чтобы прекратить хищения через так называемые совместные предприятия, через прокладки между Россией и Украиной, через двойную цену на газ и так далее. Это также миллиарды долларов, которые теперь сохраняет Украина", - отметил Луценко.

"Еще одна очень важная вещь - хищения, или как в народе говорят "откаты" при получении НДС за экспортные контракты. Раньше это были колоссальные суммы, сейчас весь бизнес знает, что это - автоматизированная система, которая изо дня в день возвращает средства тем, кто по закону на них имеет право", - заявил он.

Кроме того, по словам Луценко, было перекрыто "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка, гранита.

Напомним, Луценко заявил, что не подаст в отставку.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Генпрокурор, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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