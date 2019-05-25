Регистрация | Вход |
USD: 26,34 0,0000  EUR: 29,34 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 25 мая 2019 14:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Шашлык и "коварное" солнце: как отдохнуть на природе без вреда для здоровья
Шашлык и "коварное" солнце: как отдохнуть на природе без вреда для здоровья
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
22275
Версия для печати

Трибунал начал заседание для объявления решения по делу украинских моряков

Трибунал начал заседание для объявления решения по делу украинских моряков

КИЕВ. 25 мая. УНН. В немецком городе Гамбург началось заседание Международного трибунала по морскому праву, на котором планируют объявить решение по делу украинских моряков, сообщает УНН.

На заседании присутствует заместитель главы МИД Елена Зеркаль и другие представители украинской стороны, которых она представила во время предоставления ей слова. Представителей российской стороны нет.

Президент Международного трибунала должен зачитать приказ суда по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации относительно нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.

Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, трибунал, Украина, моряки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.