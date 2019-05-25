Регистрация | Вход |
USD: 26,34 0,0000  EUR: 29,34 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 25 мая 2019 18:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Шашлык и "коварное" солнце: как отдохнуть на природе без вреда для здоровья
Шашлык и "коварное" солнце: как отдохнуть на природе без вреда для здоровья
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4650
Версия для печати

Invictus Games сменили куратора в Украине

Invictus Games сменили куратора в Украине

КИЕВ. 25 мая. УНН. Спортивные соревнования ветеранов Invictus Games ("Игры Непобеждённых") переходят под эгиду Министерства по делам ветеранов. Об этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила членам Совета ветеранов при министерстве во время очередного заседания в Тернополе, сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

"Invictus Games переходит под эгиду Министерства по делам ветеранов Украины, и мы активно начинаем подготовку к участию наших военных и ветеранов в Играх Непобеждённых следующего года. Основным партнером Министерства станет БФ "Вернись живым". Фонд совместно с ветеранским сообществом будет отвечать за отбор национальной сборной", - рассказала Фриз.

Международное спортивно-реабилитационное мероприятие Invictus Games основано Герцогом Сассекским принцем Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие, получившие травмы и ранения, выполняя свои служебные обязанности в районе боевых действий.

Напомним, в прошлом году украинцы на "Играх Непобеждённых" в Австралии завоевали 20 медалей.

Источник: УНН
Теги: ветераны, соревнования, Игры Непобежденных
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.