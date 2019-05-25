Invictus Games сменили куратора в Украине

КИЕВ. 25 мая. УНН. Спортивные соревнования ветеранов Invictus Games ("Игры Непобеждённых") переходят под эгиду Министерства по делам ветеранов. Об этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила членам Совета ветеранов при министерстве во время очередного заседания в Тернополе, сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

"Invictus Games переходит под эгиду Министерства по делам ветеранов Украины, и мы активно начинаем подготовку к участию наших военных и ветеранов в Играх Непобеждённых следующего года. Основным партнером Министерства станет БФ "Вернись живым". Фонд совместно с ветеранским сообществом будет отвечать за отбор национальной сборной", - рассказала Фриз.

Международное спортивно-реабилитационное мероприятие Invictus Games основано Герцогом Сассекским принцем Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие, получившие травмы и ранения, выполняя свои служебные обязанности в районе боевых действий.

Напомним, в прошлом году украинцы на "Играх Непобеждённых" в Австралии завоевали 20 медалей.