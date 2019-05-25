Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры по расследованию захвата моряков - Матиос

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе. Об этом написал в Facebook заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.

"Президент Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе", - сообщил он.

Так, Матиос отметил, что материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе "стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН, который 25 мая 2019 года обязал РФ вернуть корабли и немедленно выпустить украинских моряков".

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.