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В США отреагировали на решение трибунала по украинским морякам

В США отреагировали на решение трибунала по украинским морякам

КИЕВ. 25 мая. УНН. России давно пора освободить укранский моряков и суда, которые она незаконно захватила в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Twitter, передает УНН.

"России давно пора освободить укранских членов экипажа и суда, которые она незаконно захватила", - отметил он, комментируя сообщение о решении трибунала.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, трибунал, Украина, моряки, Курт Волкер
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