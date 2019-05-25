Представитель Константинополя: пророссийские силы в окружении Епифания - миф

КИЕВ. 25 мая. УНН. Обвинения, что предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания окружили какие-то пророссийские силы - это миф. Об этом заявил в комментарии журналистам представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил, передает УНН.

"Все обвинения, что предстоятеля Епифания окружили какие-то пророссийские силы - это миф. Предстоятель Епифаний - это молодой и сильный человек, которого поддерживаем мы вместе с украинцами", - сказал митрополит Галльский.

По его словам, церкви нечего бояться, она не играет никакой политической роли и не вмешивается в политические вопросы.

Митрополит Галльский Эммануил также передал поздравления с Днем тезоименитства предстоятелю ПЦУ Епифанию от Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея.

"При посредничестве и от имени Его Святейшества Архиепископа Константинополя - Нового Рима, Вселенского Патриарха кир кир Варфоломея, я сегодня нахожусь здесь вместе с вами всеми в Евхаристии, чтобы поздравить и вместе насладиться благами безупречной нашей христианской веры. Радость наша от решения давнего разделения, которое измучило благочестивый и благоговейный украинский народ, сегодня достигает своего апогея, поскольку Предстоятель и первый глава этой новой автокефальной Церкви, Ваше чрезвычайно дорогое Блаженство, отмечает святые именины впервые как глава этой Церкви", - обратился к Епифанию представитель Вселенского Патриарха.

Он также добавил, что присутствие представителей Церкви-Матери в Украине является естественной, ведь Его Святейшество Вселенский Патриарх приложил большие усилия для автокефалии Украинской Церкви. "Именно таким образом укрепляются духовные связи Церквей и народов. Именно таким образом возвышается и прославляется имя Святой Троицы. Именно таким образом служат Христу на протяжении веков", - подчеркнул митрополит Галльский.

Накануне почетный патриарх Филарет заявил, что на митрополита Епифания происходит воздействие "промосковских сил".

Напомним, Епифаний назвал препятствие для объединения украинцев вокруг Киевского престола.