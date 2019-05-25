Морской трибунал обнародовал свое решение по делу украинских моряков

КИЕВ. 25 мая. УНН. Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Он опубликован на сайте трибунала, передает УНН.

Обнародованный документ с решением о применении в отношении РФ обеспечительных мер по делу украинских моряков насчитывает 32 страницы.

В нем, в частности, указано, что трибунал "19 голосами против 1 постановляет, что Украина и Российская Федерация должны представить в трибунал первичную информацию, упомянутую в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года, и уполномочивает президента (трибунала - ред.) запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он считает целесообразными после этого отчета".

Так, в пункте 121 говорится: "В соответствии с пунктом 1 статьи 95 Регламента каждая сторона должна представить трибуналу доклад и информацию о соблюдении любых предложенных обеспечительных мер".

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.