Климкин назвал вялым и беззубым заявление МИД России на решение по морякам

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "вялым и беззубым" заявление МИД РФ на решение Международного трибунала по морскому праву относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Об этом глава МИД написал в Тwitter, передает УНН.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков. PS. А так выглядит просто дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги", - отметил Климкин.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.