НАТО призвало РФ вернуть Украине моряков и военные корабли

КИЕВ. 26 мая. УНН. НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе альянса в воскресенье, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП), информирует УНН.

“НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли”, — сообщили в пресс-службе.

Международный трибунал по морскому праву ООН в субботу постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть суда Украине. Также обе стороны в рамках этого постановления должны до 25 июня предоставить в трибунал отчеты об инциденте в Керченском проливе.

Как сообщал УНН, решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) по делу украинских моряков подтверждает позицию Берлина касательно керченского инцидента. Об этом заявил российскому агентству ТАСС в субботу представитель МИД Германии.