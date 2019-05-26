В ЕС сегодня последний день выборов в Европарламент

КИЕВ. 26 мая. УНН. В воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.

Также выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.

Как сообщал УНН, в субботу, 25 мая евродепутатов выбирали граждане Литвы, Мальты и Словакии, а также Чехии.



