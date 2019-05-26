Зеленский: призываю МВД не принимать меры против протестующих, которые не нарушают порядок

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. Об этом он написал в Facebook, комментируя ситуацию с составлением админпротоколов полицией города Ровно в отделении на двух участников митинга за импичмент, передает УНН.

"Выяснил ситуацию якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Киеве. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал Президент.

Как сообщал УНН, в субботу около 12:00 полицейским Ровенского отдела полиции на Майдане Независимости областного центра были обнаружены двое молодых людей с плакатами о "импичменте".

В полиции позже сообщили о проведении комплексной служебной проверки в отношении действий сотрудников полиции Ровенского отдела отношении двух участников акции.