В аннексирована Севастополе срывали российские флаги и бросали под колеса

КИЕВ. 27 мая. УНН. В аннексирована Севастополе возбудили и расследуют уголовное дело по факту надругательства над флагами России. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры города, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

По данным “прокуратуры”, установлено, что 9 мая двое мужчин “сорвали Государственные флаги Российской Федерации, установленные на фасадах домов № 5,7,27,35 по ул. Гоголя в Севастополе. Пройдя к остановке общественного транспорта „площадь Ушакова“, они публично повредили сорванные государственные флаги Российской Федерации, а в дальнейшем выбросили их на проезжую часть”.

Добавляется, что по данным российской прокуратуры, местная “полиция” возбудила уголовное дело, а в ходе предварительного расследования были определены подозреваемые.

“Установлены лица, которым сообщено о подозрении в совершении преступления. Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 329 Уголовного кодекса Российской Федерации (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)”, — сообщают в “прокуратуре” города.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на год.

В проекте Радио Свобода Крим.Реалии добавляют, что “личности подозреваемых в ведомстве не разглашают. Подтверждение данной информации из других источников отсутствует”.

Напомним, российские власти используют религиозные и этническые признаки украинских военнопленных и политзаключенных, чтобы создать для них за решеткой очень жестокие условия.