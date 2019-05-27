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Трамп и его советник по вопросам нацбезопасности США Болтон разошлись в оценке угрозы со стороны КНДР

Трамп и его советник по вопросам нацбезопасности США Болтон разошлись в оценке угрозы со стороны КНДР

Джон Болтон и Дональд Трамп

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп и его советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон публично разошлись в оценке серьезности угрозы, которую представляет Северная Корея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Голос Америки.

Накануне Болтон сказал журналистам, что недавнее испытание Северной Кореей баллистической ракеты малого радиуса действия нарушили резолюцию ООН. Это первое заявление официального лица США о нарушении Пхеньяном резолюции ООН.

В своем Твиттере в воскресенье президент Трамп, который в настоящее время находится в Токио, написал:

“Северная Корея запустила какую-то небольшую ракету, что обеспокоило некоторых моих людей и других, но не меня. Я имею уверенность, что Ким выполнит свое обещание, данное мне...”

Некоторые же аналитики утверждают, что такое поведение Пхеньяна действительно вызывает беспокойство.

“Совершенно очевидно, что запуск ракеты нарушил санкции ООН, независимо от радиуса ее действия. Реальность в том, что американские войска и гражданский персонал в Южной Корее и Японии уже находятся в радиусе действия северокорейских ракет, поэтому допущение запуска ракет малой или средней дальности ставит США под угрозу, не говоря уже о наших союзниках — Японии и Южной Кореи”, — заявил корреспонденту “Голоса Америки” вашингтонский консультант по вопросам безопасности и бывший глава отдела по делам Японии в Госдепартаменте США Кевин Майер.

В прошлом Трамп и Ким провели две встречи — в Сингапуре и Ханое. Ни одна из них не привела к значительным прорывам, хотя встречи рассматривались как уменьшение напряженности между двумя странами.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, совет, Дональд Трамп, нацбезопасность
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