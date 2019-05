Трамп и его советник по вопросам нацбезопасности США Болтон разошлись в оценке угрозы со стороны КНДР

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп и его советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон публично разошлись в оценке серьезности угрозы, которую представляет Северная Корея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Голос Америки.

Накануне Болтон сказал журналистам, что недавнее испытание Северной Кореей баллистической ракеты малого радиуса действия нарушили резолюцию ООН. Это первое заявление официального лица США о нарушении Пхеньяном резолюции ООН.

В своем Твиттере в воскресенье президент Трамп, который в настоящее время находится в Токио, написал:

“Северная Корея запустила какую-то небольшую ракету, что обеспокоило некоторых моих людей и других, но не меня. Я имею уверенность, что Ким выполнит свое обещание, данное мне...”

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?