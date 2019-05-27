КИЕВ. 27 мая. УНН. Министра культуры Аджарии уволят за российские флаги на ходе ко Дню независимости Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online, которое приводит слова главы правительства страны Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Министра образования, культуры и спорта Аджарии Ингу Шамилишвили будет уволен", - говорится в тексте сообщения.

Причиной решения стало появление российского флага во время шествия в честь Дня независимости Грузии.

"Для меня это печальный факт. Что касается ответственности, организатором в данном случае было министерство культуры, соответственно, с должности освобожден министр образования Инга Шамилашвили", - заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Министр образования, культуры и спорта Инга Шамилишвили заявила, что это детский фестиваль и он не имеет ничего общего с политикой.

"Это день нашей победы и сегодняшний фестиваль является одним из таких мероприятий, который традиционно совпадает с 26 мая. Здесь находятся 15 представителей 8 стран, завтра состоится заключительный концерт", - заявила Шамилишвили.

Как сообщал УНН, в аннексирована Севастополе срывали российские флаги и бросали под колеса.