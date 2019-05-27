Регистрация | Вход |
USD: 26,47 0,1391  EUR: 29,62 0,2819 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 27 мая 2019 05:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Закарпатской ОГА назвали необходимую сумму для ликвидации последствий паводка
В Закарпатской ОГА назвали необходимую сумму для ликвидации последствий паводка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4635
Версия для печати

Министра культуры Аджарии уволят за российские флаги

Министра культуры Аджарии уволят за российские флаги

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министра культуры Аджарии уволят за российские флаги на ходе ко Дню независимости Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online, которое приводит слова главы правительства страны Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Министра образования, культуры и спорта Аджарии Ингу Шамилишвили будет уволен", - говорится в тексте сообщения.

Причиной решения стало появление российского флага во время шествия в честь Дня независимости Грузии.

"Для меня это печальный факт. Что касается ответственности, организатором в данном случае было министерство культуры, соответственно, с должности освобожден министр образования Инга Шамилашвили", - заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Министр образования, культуры и спорта Инга Шамилишвили заявила, что это детский фестиваль и он не имеет ничего общего с политикой.

"Это день нашей победы и сегодняшний фестиваль является одним из таких мероприятий, который традиционно совпадает с 26 мая. Здесь находятся 15 представителей 8 стран, завтра состоится заключительный концерт", - заявила Шамилишвили.

Как сообщал УНН, в аннексирована Севастополе срывали российские флаги и бросали под колеса.

Источник: УНН
Теги: Россия, Грузия, флаг, увольнение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.