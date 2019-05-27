Петиция о Голодоморе на сайте Бундестага собрала необходимое количество подписей для рассмотрения

КИЕВ. 27 мая. УНН. Размещенная на сайте Бундестага петиция, что предлагает немецким депутатам признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, набрала необходимое количество голосов - 50 тысяч и продолжает набирать поддержку. Теперь ее должны рассмотреть в парламенте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Бундестага.

По состоянию на вечер 26 мая количество тех, кто поддержал петицию на сайте превысило 50 тысяч голосов. Отныне петицию должны рассмотреть в Бундестаге, поэтому есть вероятность, что председатель парламента поставит вопрос о признании геноцида украинского народа на рассмотрение.

Отметим, что петицию на сайте вправе поддержать граждане Украины.

Ранее сообщалось, что петиция на сайте Бундестага собрала более 15 тысяч подписей.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев присоединиться к подписанию петиции, которая появилась на сайте парламента Германии о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.